Всероссийская премьера фильма "Собибор" состоится в Ростове

Всероссийская премьера кинофильма "Собибор" состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону, где живут потомки главного героя - командира восставших узников концлагеря, лейтенанта Советской армии Александра Печерского. Презентовать военную драму будет Константин Хабенский - режиссер и исполнитель главной роли. Об этом заявил "РГ" председатель правления фонда "Памяти Александра Печерского" Илья Васильев.

- Впервые в истории отечественного кинематографа премьера военной драмы состоится не в Москве, а в городе, где живут потомки несломленного концлагерем советского офицера и человека Александра Печерского. Именно в Ростове-на-Дону 24 апреля состоится всероссийская премьера, в которой примет участие талантливый актер и режиссер Константин Хабенский, - сказал Илья Васильев.

Практически одновременно кинофильм выйдет на экраны кинотеатров Голландии, Литвы, Германии, Белоруссии, Израиля и Польши.

Напомним, выступая на брифинге "Кино Экспо 2017", Константин Хабенский сказал, что "Собибор" - это не развлекательная история, это - жесткое и эмоциональное кино.

"Мы постарались не соревноваться с теми картинами мирового кинематографа, которые показывают все ужасы войны, убийства и жестокость. Мы хотели рассказать о людях, которые проходили через сито концлагеря, о людях, рядом с которыми дышала смерть. Мы хотели показать и людей по другую сторону забора, которые понимали, что вокруг происходит, но не могли ничего сделать".

Справка "РГ"

14 октября 1943 года в лагере смерти "Собибор", созданном нацистами в оккупированной Польше, началось восстание, организатором которого стал советский лейтенант Александр Печерский. Восставшим удалось невозможное - они фактически уничтожили лагерь, в котором за полтора года были умерщвлены около 250 тысяч человек из разных стран мира. Из участников восстания только 53 человека дожили до окончания войны. Первые упоминания о Собиборе прозвучали в 1944 году в очерке Василия Гроссмана "В городах и селах Польши", а позже в 1945 году вышла книга Александра Печерского. В 2016 году президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ о награждении Александра Печерского посмертно орденом Мужества. Награду получила внучка героя - Наталья Ладыченко.