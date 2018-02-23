Новости

Путин: Загитова показала лучший результат в борьбе с сильнейшими 15:41
Всероссийская премьера фильма "Собибор" состоится в Ростове 15:30
В Петербурге на КАД столкнулись 12 машин 14:49
В Донбассе расстреляли санитарный автомобиль: есть погибшие 14:48
В Петербурге рыжим эрмитажным котам найдут хозяев 14:40
Болгария поздравила Россию с Днем защитника Отечества 14:28
МЧС открыло "горячую линию" по смертельному ДТП в Кузбассе 14:28
Медики рассказали о неожиданной опасности просмотра телевизора 14:28
Видео: Нападение разъяренной мурены на дайвера в заливе Содвана 14:23
Жительниц Кубани и КБР будут судить за продажу ребенка 14:06
Допинг-проба бобслеистки Сергеевой оказалась положительной 14:02
Путин поздравил Загитову и Медведеву с блестящим результатом на Олимпиаде 13:57
В Минск летом начнут летать самолеты финской авиакомпании 13:49
Девять человек задержали перед матчем между "Атлетиком" и "Спартаком" 13:47
Аксенов рассказал о роли Народного ополчения в Крымской весне 13:27
В десяти районах Сахалина объявлена лавинная опасность 13:00
Неизвестные в Одессе захватили государственный санаторий 12:52
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 12:47
Совет директоров En+ Group принял отставку Дерипаски 12:30
Дизайнер показал, какой могла бы стать легендарная "Победа" 12:27
В Нью-Йорке скончался глава русских дворян князь Голицын 12:08
В Кузбассе завели дело о гибели шести человек в ДТП 11:53
Опрос: Немцы хотят оставить Габриэля главой МИД ФРГ 11:49
Минздрав подготовил новый приказ об электронных рецептах 11:46
Наместников стал первой звездой матча в НХЛ 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
23.02.2018 15:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Всероссийская премьера фильма "Собибор" состоится в Ростове

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Всероссийская премьера кинофильма "Собибор" состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону, где живут потомки главного героя - командира восставших узников концлагеря, лейтенанта Советской армии Александра Печерского. Презентовать военную драму будет Константин Хабенский - режиссер и исполнитель главной роли. Об этом заявил "РГ" председатель правления фонда "Памяти Александра Печерского" Илья Васильев.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
На "Ленфильме" почтили память Алексея Германа-старшего

- Впервые в истории отечественного кинематографа премьера военной драмы состоится не в Москве, а в городе, где живут потомки несломленного концлагерем советского офицера и человека Александра Печерского. Именно в Ростове-на-Дону 24 апреля состоится всероссийская премьера, в которой примет участие талантливый актер и режиссер Константин Хабенский, - сказал Илья Васильев.

Практически одновременно кинофильм выйдет на экраны кинотеатров Голландии, Литвы, Германии, Белоруссии, Израиля и Польши.

Напомним, выступая на брифинге "Кино Экспо 2017", Константин Хабенский сказал, что "Собибор" - это не развлекательная история, это - жесткое и эмоциональное кино.

"Мы постарались не соревноваться с теми картинами мирового кинематографа, которые показывают все ужасы войны, убийства и жестокость. Мы хотели рассказать о людях, которые проходили через сито концлагеря, о людях, рядом с которыми дышала смерть. Мы хотели показать и людей по другую сторону забора, которые понимали, что вокруг происходит, но не могли ничего сделать".

Справка "РГ"

14 октября 1943 года в лагере смерти "Собибор", созданном нацистами в оккупированной Польше, началось восстание, организатором которого стал советский лейтенант Александр Печерский. Восставшим удалось невозможное - они фактически уничтожили лагерь, в котором за полтора года были умерщвлены около 250 тысяч человек из разных стран мира. Из участников восстания только 53 человека дожили до окончания войны. Первые упоминания о Собиборе прозвучали в 1944 году в очерке Василия Гроссмана "В городах и селах Польши", а позже в 1945 году вышла книга Александра Печерского. В 2016 году президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ о награждении Александра Печерского посмертно орденом Мужества. Награду получила внучка героя - Наталья Ладыченко.

Главное сегодня

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Загитова и Медведева выступят на постолимпийском ЧМ
МЧС открыло "горячую линию" по смертельному ДТП в Кузбассе
На саммите Евросоюза обсудят будущее ЕС после Brexit
УЕФА осудил беспорядки с участием фанатов "Атлетика" и "Спартака"