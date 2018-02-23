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Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл в гостях "Атлетик", но вылетел из Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак", единственный из четырех российских клубов, не смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. "Красно-белые" хоть и обыграли в Бильбао "Атлетик" (2:1), но по сумме двух встреч уступили сопернику со счетом 3:4.
Фото: REUTERS/Vincent West Фото: REUTERS/Vincent West
Фото: REUTERS/Vincent West

Уступив дома 1:3, спартаковцы поставили себя в незавидное положение. Но отнюдь не безнадежное. Что и показал матч в Бильбао, где вообще редко кто побеждает.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
"Атлетик" - "Спартак". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы

По сравнению с игрой недельной давности главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера произвел несколько перестановок. В частности, остался в запасе Артем Ребров, которого в воротах сменил Александр Селихов. Кроме того, не нашлось места в стартовом составе Илье Кутепову и Фернандо.

Начало матча прошло под диктовку "Атлетика". Хозяева больше владели мячом, в то время как "Спартак" ждал ошибок соперника. Несмотря на преимущество, на перерыв команда из Бильбао ушла, уступая в счете. Отличился автор единственного гола "красно-белых" в первой встрече - Луис Адриано. Бразилец точно пробил после передачи Дмитрия Комбарова.

Отыгрался "Атлетик" на 60-й минуте благодаря голу Хавьера Этчейты. И все же последнее слово в этом матче осталось за гостями: в концовке забил Лоренсо Мельгарехо. К чести "красно-белых", они не опустили рук после поражения в Москве. Но этого оказалось недостаточно для итоговой победы.

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