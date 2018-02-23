В хоккейном финале Олимпиады Россия сыграет с Германией

Сборная Германии по хоккею переписывает историю. Впервые она пробилась в финал Олимпиады, обыграв в полуфинальном матче Канаду 4:3. Исход этого матча пока даже не поддается объяснению. Теперь в финале немцы сыграют со сборной России.

Немцы уже сотворили на этой Олимпиаде одну мегасенсацию, обыграв в четвертьфинале Швецию. На команду, составленную исключительно из игроков местной бундеслиги, до этого матча никто всерьез и внимания-то не обращал. Канадцы, в свою очередь, пусть и натужно, но справились на пути к полуфиналу с другими претендентами на медали финнами - 1:0. Тот матч, правда, стоит "кленовым листьям" дорого - в столкновении с соперником основной вратарь команды Бен Скривенс получил серьезную травму. На игру с немцами он не попал даже в заявку, в место в воротах занял Кевин Пулен из хорватского "Медвешчака".

Если половину игры против финнов Пулен отыграл без ошибок, то на этот раз, прямо скажем, не блеснул. Серьезные проблемы у канадцев возникли еще в первом периоде, когда они получили два удаления подряд и остались на площадке втроем. Немцы двойное численное преимущество использовали стараниями Мацеха - 1:0 на 15-й минуте. Во втором периоде стали происходить совсем уж странные вещи. Плахта и Мауэр к 27-й минуте сделали счет 3:0. Жильбер Брюле быстро одну шайбу в большинстве отыграл, но вскоре аналогичный успех отпраздновал Хагер, также реализовавший лишнего - 4:1. Примечательно, что все три броска немцев в створ во втором периоде достигли цели. Всего же Пулен к этому моменту отразил лишь пять бросков из девяти - удручающая статистика для матчей такого уровня.

Усугубило для канадцев ситуацию удаление Брюле до конца матча - его он получил за силовой прием против Вольфа, который пришелся прямо в голову немецкому нападающему. Но, оставшись надолго в меньшинстве, канадцы отбились. До перерыва они по крайней мере не пропустили еще. А, отдохнув, бросились в погоню. Робинсон на 43-й минуте забил вторую шайбу в ворота немцев, а на 50-й Рой использовал численное преимущество - 4:3. У Канады было достаточно времени, чтобы спастись. Но шайба больше в ворота не шла. Пулен в концовке покинул ворота, однако финальный штурм немцы выдержали - 4:3 в пользу Германии.

Эмоции немецких хоккеистов после сирены трудно передать словами. Это были скорее животные крики радости. И понять игроков бундесманшафт можно - никто из тех, кто хоть немного следит за хоккеем, в финале эту команду не ждал никак. Немцы уже были призерами Олимпиады в 1976-м, когда они завоевали "бронзу". А в обозримом прошлом у этой команды можно выделить разве что четвертое место на домашнем чемпионате мира-2010, которое также было воспринято как большая сенсация. Но тогда ее можно было объяснить хотя бы фактором своего льда. Теперь же произошло нечто совершенно необъяснимое.

Теперь в финале Германию ждет встреча со сборной России. Интересно, что после того, как наши хоккеисты обыграли чуть ранее в своем полуфинале Чехию 3:0, немецкий журналист спросил Олега Знарка, как ему перспектива встретиться с Германией в финале. Дело в том, что Олег Валерьевич долго играл в этой стране и является ее гражданином. Знарок тогда только заулыбался и ответил, что "мы уважаем любого соперника". Правда, и обсуждать возможный финал Россия - Канада он отказался, сказав коротко: "Давайте подождем".

Теперь фантастика стала реальностью. И вместо классики мирового хоккея мы увидим битву главного фаворита и темной лошадки. Понятно, что даже с учетом всех подвигов бундестим в этом плей-офф, все специалисты и эксперты будут ставить на Россию. Хотя бы потому, что победить три топ-команды подряд - это уже что-то из ряда вон выходящее и не поддающееся никакой логике. К тому же, тут уместно вспомнить свежий пример - на чемпионате мира-2013 так же рушила стереотипы сборная Швейцарии, которая сенсационно добралась до финала, победив Чехию и США. Но в "золотом" матче, проходившем в Стокгольме, "выскочки" уже не могли оказать достойного сопротивления и проиграли с треском 1:5. Так что шансы россиян на хоккейное "золото" после этого полуфинала возросли еще больше. Будут ли они использованы - узнаем в воскресенье. Начало финала в 07:10 утра по московскому времени.