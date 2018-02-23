Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагаться НДФЛ

Правительство одобрило законопроект, отменяющий подоходный налог (НДФЛ) с ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Такое решение принято на заседании кабинета министров.

Напомним, что в конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин предложил сразу несколько мер поддержки семей с детьми. Помимо рефинансирования ставок по ипотеке, глава государства поручил продлить программу материнского капитала до 2021 года, а также установить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет.

Выплаты пособий начались с 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс рублей, в 2019 году - 10,8 тыс рублей, в 2020 году - 11,1 тыс рублей.

"В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - отмечается в сообщении кабмина.