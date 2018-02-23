Загитова и Медведева выступят на постолимпийском ЧМ

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, которые только что завоевали "золото" и "серебро" на Играх-2018 в Пхенчхане, выступят на постолимпийском чемпионате мира. Турнир пройдет с 19 по 25 марта в Милане.

О том, что в планах наших девушек подготовка к ЧМ, спортсменки рассказали журналистам.

Напомним, что в нынешнем сезоне Загитова выиграла все соревнования, в которых принимала участие: два этапа Гран-при, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпийские игры. На двух последних стартах 15-летняя фигуристка в очной борьбе оказывалась сильнее Медведевой, пропускавшей несколько соревнований из-за травмы ноги и операции.

На чемпионат мира в Милан Медведева приедет в статусе двукратной и действующей чемпионки. После завершения выступления на Олимпиаде, Женя отметила, что будет усложнять свои программы к ЧМ.

Кстати



На чемпионате мира мы также увидим наших фигуристов, не допущенных до участия в ОИ: Ксению Столбову и ее партнера Федора Климова, Ивана Букина и его партнершу Александру Степанову.