Захарова прокомментировала перехват кокаина спецслужбами РФ и Аргентины

На сайте российского МИД опубликован комментарий официального представительства дипведомства Марии Захаровой по поводу утечки, появившейся в аргентинских СМИ. Речь идет о совместной спецоперации Москвы и Буэнос-Айреса по пресечению канала наркотрафика, о чем прежде не сообщалось в интересах успеха этого дела.

Захарова подтвердила, что правоохранители Аргентины и РФ предотвратили поставку крупной партии кокаина из Латинской Америки на европейский рынок. При этом подозреваемые - граждане двух стран - были задержаны и находятся под следствием. На Смоленской площади рассказали, что еще полтора года назад во вспомогательном - школьно-жилом комплексе при посольстве России в Буэнос-Айресе были обнаружены сумки с подозрительным содержимым. Они принадлежали сотруднику техсостава, к тому времени уже завершившему командировку по срочному договору. Посол РФ Виктор Коронелли по согласованию с Москвой передал информацию аргентинским компетентным ведомствам. Совместные оперативные действия подтвердили: груз содержал наркотические вещества. По словам Марии Захаровой, осмотр в принадлежащем российскому посольству здании был проведен "при полном уважении его дипломатического статуса".

В МИД РФ удивлены некоторыми спекуляциями о том, что эта история якобы "бросает тень" на российское диппредставительство. "Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала", - подчеркнула Захарова. Она также опровергла предположение, что кокаин мог быть отправлен в Россию через дипломатическую почту: "Такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства".