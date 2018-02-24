Александр Большунов: Есть небольшой осадок - можно было победить

Александр, вы улыбаетесь. Насколько приятно стать четырехкратным олимпийским призером?

Александр Большунов: Если честно, то эта улыбка не показывает моего внутреннего состояния. Небольшое разочарование, так как сегодня надо было выигрывать. Хотелось чуть получше выступить. Но небольшая проблема с лыжами сказалась на результате. Сегодня были не те лыжи, потому что пришла туча и стало очень холодно. Это повлияло на скольжение - на последнем спуске Нисканен просто уехал и метров 20 мне "привез". Как я ни старался, не было варианта.

Когда Нисканен и Полторанин ушли в отрыв, вы спокойно их отпустили? Знали, что все под контролем?

Александр Большунов: Я их не отпустил. Потому что даже в начале почувствовал, что у меня лыжи не самые лучшие. И это было ожидаемо, что они, будут уезжать. Только когда поменял лыжи, начал приближаться.

Почему раньше лыжи не сменили?

Александр Большунов: Я просто оказался справа и не смог перестроиться. И пришлось ехать дальше, когда все меняли лыжи. У меня не получилось занять позицию и заехать в бокс. А варианта обратно возвращаться не было.

А в конце почему менять еще раз лыжи не стали?

Александр Большунов: Менять нужно было только в том случае, если бы лежали холодные лыжи. Потому что температура ушла вниз.

План какой был изначальный?

Александр Большунов: Да плана не было. Просто смотреть по ходу гонки.

За исключением лыж, гонка прошла по вашему сценарию?

Александр Большунов: Нет, конечно. Если бы она прошла по моему сценарию, я не был бы сегодня вторым.

В целом довольны Олимпиадой?

Александр Большунов: Я очень доволен Олимпиадой. Результат классный. Четыре медали на этих Играх у меня есть. И вообще очень рад, что так все сложилось. Но сегодня остался небольшой осадок, так как реально можно было выиграть.

Какая из всех дистанций далась сложнее всего?

Александр Большунов: Наверное, спринт. Потому что это первый старт был, немного тяжело от этого. А сейчас, в принципе, бежал и бежал.

Чувствуете себя самым титулованным российским спортсменом на этой Олимпиаде? Вошли в историю.

Александр Большунов: Нет, не чувствую. Не вошел я ни в какую историю. Если бы я сегодня сделал то, что реально мог и хотел, тогда бы, возможно, и почувствовал. А так - еще есть к чему стремиться, потому что только "серебро". Впереди еще много работы, чтобы попасть на высшую ступень.