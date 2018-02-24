Букмекеры не сомневаются в победе сборной России в финале ОИ-2018

Букмекеры практически не сомневаются в победе хоккейной сборной России над Германией в финале Олимпийских игр-2018, проходящих в Пхенчхане.

Средний коэффициент на успех подопечных Олега Знарка оценивается как 1,10, а на победу соперника нашей команды - 6,00. При этом букмекеры уверены, что овертайм россиянам не потребуется: вероятность победы Дацюка и компании в основное время оценивается, коэффициентом 1,20.

Коэффициент на то, что немцы завоюют "золото" в основное время - 8,70.

По мнению букмекеров, вероятность овертайма столь же невелика - 8,00.

Напомним, сборная Германии стала главной сенсацией олимпийского хоккейного турнира, впервые в своей истории пробившись в финал Игр. Россияне в последний раз выходили в олимпийский финал 20 лет назад.