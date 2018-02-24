Фото: 44-летний Сергей Безруков омолодился

Сергей Витальевич Безруков, актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра и, наконец, человек с сотнями лиц заметно помолодел.

Для чего ему всего-то и понадобилось, что сменить прическу - сделать стрижку покороче. О том, что сделал он это по просьбам поклонников, актер сообщил подписчикам своего Instagram. Тут же предъявив результат.

"Хотели чтобы подстригся? Вот вам))) Так нормально?) Всем удачи, Дорогие мои, Хоррошие!", - подписал Сергей Витальевич снимок в своей обычной манере.

"Супер!", "Прекрасно!", "Красавчик!", "Боже, какой мужчина!", - сказали поклонники и поздравили актера с мужским праздником. Отмечая, что новая стрижка ему "идет". При этом некоторые отметили, что Сергей похудел. Не забыли комментаторы припомнить артисту и его наиболее культовый образ - бандита Саши Белого из "Бригады".

Сергей Безруков родился в 1973 году в Москве. Отец - актер и режиссер, работавший в московском Театре Сатиры, мать - домохозяйка, ранее - заведующая в магазине. Имя Сергей получил имя в честь любимого поэта отца - Есенина.

В 1994-м окончил Школу-студию МХАТ, мастерская Олега Табакова. С 1993 года работает в Театре под его руководством. Несколько лет трудился в "Куклах" на НТВ.

Озвучил в русской локализации американского мультфильма "Анастасия" летучую мышь.

Ранее мы писали, что Сергей оценил вмешательство в свою личную жизнь в два миллиона.