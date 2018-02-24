Важное голосование по Сирии в Совбезе ООН перенесли на субботу

Члены Совета Безопасности ООН в пятницу не смогли договориться и согласовать согласовать документ о прекращении огня в Сирии. Основные противоречия связаны с пунктом, в котором обозначены сроки вступления в силу перемирия и его продолжительность.

ТАСС напоминает, что проект резолюции, подготовленный Кувейтом и Швецией, содержит требование об установлении 30-дневного перемирия на всей территории Сирии.

Согласно документу, режим прекращения огня не будет распространяться на операции против ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

В тексте также содержится призыв прекратить блокаду населенных пунктов, позволить международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать раненых.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию, если в ней будут гарантии, что боевики прекратят обстрелы Дамаска. Министр отметил, что если американцами и их союзниками "движет забота о мирных гражданах, то есть все возможности договориться".