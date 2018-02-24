Компанию Disney заподозрили в экономии на ногтях своих принцесс

Вокруг многочисленных т.н. диснеевских принцесс, подкласса рисованных героинь в правофланговых анимационных проектах студии, продолжается веселая возня. На этот раз было обращено внимание на тот факт, что практически у всех у них… на пальцах нет ногтей!

На обстоятельстве данном акцентировало внимание издание The Mirror, предложившее своим читателем хорошенько присмотреться, когда они в следующий раз сядут пересматривать любимые мультики.

Как заприметила газета, гладкими култышками заканчиваются пальцы Золушки, Спящей красавицы, Ариэль, Мулан, Тианы и даже Белоснежки, которая "родилась" восемьдесят лет назад. То есть - как сравнительно новых героинь, так и персонажей ранних мультфильмов студии.

Разве что у Жасмин из "Алладина" ногтевые пластины время от времени вдруг отрастают.

Но что самое странное, у злодеек "Диснея", например, королевы из "Белоснежки" и Малефисенты, ногти, напротив, есть.

Впрочем, автор издания не стала погружаться в конспирологию и художественные нюансы, например, особенности характеров персонажей, отметив, что вопрос это, скорее всего, чисто технологический и экономический. Детальная прорисовка увеличивает и время работы над мультфильмом и, как следствие, финансовые затраты на производство. Поэтому от каких-то незначительных деталей студия просто отказывается.

Также газета советует обратить внимание на другой факт - что многие героини "Диснея", от Золушки до Эльзы, носят одежду "почти идентичного оттенка синего". Что также "преднамеренно" - "чтобы героини казались надежными и выглядели сильными".

Есть еще и третий нюанс - очень многие "диснеевские" героини осиротели, потеряли кого-то из родителей. Чаще всего - мать.

На сегодня "официальных" диснеевских принцесс насчитывается дюжина. Плюс - десяток "неофициальных" (Алиса, Динь-Динь из "Питера Пэна", Эльза и Анна из "Холодного сердца", Нала из "Короля Льва" и так далее).

Ранее мы писали, как всю эту публику поместили в "Игру престолов".