Мартен Фуркад: Я с радостью выступлю на этапе КМ по биатлону в Тюмени

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что с радостью выступит на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, а также объяснил, почему считает верным решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить за Россией право проведения этапа. Слова Фуркада приводят французские СМИ.

"Я уверен, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени является верным решением, и я с радостью там выступлю", - подчеркнул француз, добавив, что в России очень любят биатлон, и несправедливо лишать наших болельщиков такого события. Ранее, напомним, стало известно, что от участия в тюменском этапе отказались американцы, затем их поддержали чехи. Фуркад на это отреагировал с недоумением.

Затронул Мартен и очень волнующий в данный момент россиян вопрос: сможет ли наша команда пройти на церемонии закрытия Олимпийских игр под российским национальным флагом. Пока что наши атлеты выступают в статусе "Олимпийцев из России" и не могут носить символику своей страны на Играх. По словам Фуркада, они имеют полное право участвовать в церемонии под флагом РФ.

"Я уверен, что российские олимпийцы имеют право пройти под флагом своей страны. Они настоящие патриоты, а лишение флага не является решением допинговых проблем. Кроме того, если бы к спортсменам из других стран предъявляли такие же суровые требования, как к русским, участников Олимпиады было бы гораздо меньше", - резюмировал Фуркад.