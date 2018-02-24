Новости

В Афганистане в ходе атаки талибов на военную базу погибли 20 солдат 15:57
В Риге проходит многотысячный митинг в защиту русских школ 15:41
В Челябинске шесть человек пострадали при столкновении автобусов 15:38
В Британии раскритиковали ВМС за неспособность сопроводить корабли РФ 15:22
Владимир Путин внес в Госдуму поправки к закону о РАН 15:20
МОК объявит решение по восстановлению ОКР в воскресенье 15:08
Россия оказалась главным поставщиком валюты на Украину 15:05
Замглавы Росреестра ушел в отставку 14:57
В Петербурге пассажирский автобус попал в массовое ДТП 14:55
В Федеральной налоговой службе назначен новый замруководителя 14:46
В Волгограде из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет 14:43
Фото: 44-летний Сергей Безруков омолодился 14:38
Харви Вайнштейн извинился перед Дженнифер Лоуренс 14:31
Фото: Автомобиль из "Бриллиантовой руки" в Сочи "пробил" стену дома 14:25
Мартен Фуркад: Я с радостью выступлю на этапе КМ по биатлону в Тюмени 14:24
Постер: создатели "Коня БоДжека" снимут новый мультсериал 14:21
На Урале возбудили дело о гибели трех детей при пожаре 14:10
Появились подробности нового проекта автора "Из машины" и "Аннигиляции" 14:05
Компанию Disney заподозрили в экономии на ногтях своих принцесс 13:59
Генпрокурор пригрозил Тимошенко лишением неприкосновенности 13:46
Вскрылась неприглядная правда о разводе Дженнифер Энистон 13:45
На 98-м году жизни умерла актриса Нанетт Фабрей 13:31
МИД: РФ готова предоставить площадку для переговоров Пхеньяна с Сеулом 13:27
Пьяный канадский олимпиец угнал автомобиль 13:21
В актерском составе третьего сезона "Настоящего детектива" - пополнение 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
24.02.2018 14:24
Рубрика: Спорт

Мартен Фуркад: Я с радостью выступлю на этапе КМ по биатлону в Тюмени

Текст: Данила Жиляев
Фото: REUTERS/Murad Sezer Фото: REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что с радостью выступит на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, а также объяснил, почему считает верным решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить за Россией право проведения этапа. Слова Фуркада приводят французские СМИ.

Фото: Reuters
Что делают на зимней Олимпиаде спортсмены из жарких стран

"Я уверен, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени является верным решением, и я с радостью там выступлю", - подчеркнул француз, добавив, что в России очень любят биатлон, и несправедливо лишать наших болельщиков такого события. Ранее, напомним, стало известно, что от участия в тюменском этапе отказались американцы, затем их поддержали чехи. Фуркад на это отреагировал с недоумением.

Затронул Мартен и очень волнующий в данный момент россиян вопрос: сможет ли наша команда пройти на церемонии закрытия Олимпийских игр под российским национальным флагом. Пока что наши атлеты выступают в статусе "Олимпийцев из России" и не могут носить символику своей страны на Играх. По словам Фуркада, они имеют полное право участвовать в церемонии под флагом РФ.

"Я уверен, что российские олимпийцы имеют право пройти под флагом своей страны. Они настоящие патриоты, а лишение флага не является решением допинговых проблем. Кроме того, если бы к спортсменам из других стран предъявляли такие же суровые требования, как к русским, участников Олимпиады было бы гораздо меньше", - резюмировал Фуркад.

Главное сегодня

Владимир Путин внес в Госдуму поправки к закону о РАН
Лыжники Большунов и Ларьков выиграли "серебро" и "бронзу" в марафоне
Мартен Фуркад: Я с радостью выступлю на этапе КМ по биатлону в Тюмени
Кучма назвал Украину "несостоявшимся государством"
Пушков прокомментировал драку ведущего НТВ с украинским политологом