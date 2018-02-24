На Украине вступил в силу закон о "реинтеграции Донбасса"

На Украине вступил в силу скандальный закон о "реинтеграции Донбасса".

Документ был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 23 февраля и вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, закон о "реинтеграции Донбасса" был одобрен Верховной Радой 18 января. Россия в нем названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву районы Донбасса - "оккупированной территорией". Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 20 февраля. При этом он заявил, что закон "усиливает правовую базу для использования вооруженных сил Украины" и других силовых подразделений, а также устанавливает правила защиты гражданского населения.

В МИД России считают, что подписание украинским лидером закона о "реинтеграции Донбасса" означает нацеленность Киева на силовое решение конфликта на юго-востоке страны и игнорирование Минских соглашений.