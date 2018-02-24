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Постер: создатели "Коня БоДжека" снимут новый мультсериал

Новость 24.02.2018, 14:21 | Текст: Генри Достоевский

Авторы "Коня БоДжека" готовят новый сериал для Netflix, посвященный птичьему рейву и рефлексии, уведомляет Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Займется новым 10-серийным проектом под названием "Тука и Берти" Тиффани Хэддиш ("Улетные девочки", "В Филадельфии всегда солнечно"), которая также озвучит одного из персонажей.

Помимо Хэддиш, продюсерами проекта выступят Лиза Ханауолт и авторы БоДжека, самого сатиричного коня в мире, всегда держащего бокал легкого нигилизма неподалеку - Рафаэль Боб-Ваксберг, Ноэль Брайт и Стивен А. Коэн.

В центре сюжета комедии окажутся две очень разные 30-летние подруги - птицы-соседки по одной многоэтажке. Тука, немного безалаберная дамочка-тукан, постоянно пропадает на различных вечеринках и тусовках. Ее товарка певчая птичка Берти - напротив, скромна, пуглива и иногда витает в облаках.

Стоит отметить, что именно история БоДжека, впервые появившись на малых экранах в 2014 году, первой проложила борозду для остальной анимационной продукции на Netflix.

Дата выхода проекта пока не оглашается.

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