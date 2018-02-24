Постпред РФ потребовал от США прекратить угрозы в адрес Сирии

Россия не допустит произвольной интерпретации резолюции о перемирии в Сирии, которую принял Совет Безопасности ООН. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия требует от США прекратить угрозы в адрес Дамаска. "Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал дипломат.

"Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект", - добавил Небензя.

Ранее все 15 государств, входящих в Совбез ООН, проголосовали за принятие резолюции, требующей от участников конфликта в Сирии прекращения огня на 30 дней. Документ позволит обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию раненых.

При этом режим перемирия не распространяется на военные операции против террористов.