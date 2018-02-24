Совбез ООН принял резолюцию об установлении перемирия в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного перемирия в Сирии. Документ поддержали все 15 государств - членов СБ, включая Россию, передает ТАСС.

В резолюции говорится о необходимости прекратить боевые действия и соблюдать гуманитарную паузу в течение по меньшей мере 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо для оказания гуманитарной помощи населению.

При этом перемирие не будет распространяться на операции против против ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ") и других террористических организаций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию, если в ней будут гарантии, что боевики прекратят обстрелы Дамаска. Министр отметил, что если американцами и их союзниками "движет забота о мирных гражданах, то есть все возможности договориться".