Движение на Большой кольцевой линии метро откроют в понедельник

Пассажирское движение на Большой кольцевой линии откроют в понедельник, 26 февраля. Сообщение об этом опубликовано в Instagram строительного комплекса Москвы.

Пассажиров примут пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Также в Instagram опубликован видеоролик из кабины машиниста, проезжающего новую станцию "ЦСКА".

Напомним, 24 и 25 февраля закрыта станция "Деловой центр" Солнцевской линии для подготовительных работ к запуску БКЛ. Поезда с Солнцевской линии следуют через станцию "Парк Победы" на Арбатско-Покровскую ветку до станции "Партизанская".

Новая линия даст несколько новых пересадок: "Хорошевская" БКЛ - "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии, "Петровский парк" БКЛ - "Динамо" Замоскворецкой линии, а также "Шелепиха" БКЛ - Шелепиха МЦК, "Хорошевская" БКЛ - Хорошево МЦК.

Кроме того, на новых схемах и элементах навигации желтая линия частично объединена с новой Большой кольцевой.