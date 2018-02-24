Движение на Большой кольцевой линии метро откроют в понедельник

Пассажирское движение на Большой кольцевой линии откроют в понедельник, 26 февраля. Сообщение об этом опубликовано в Instagram строительного комплекса Москвы.
Пассажиров примут пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Также в Instagram опубликован видеоролик из кабины машиниста, проезжающего новую станцию "ЦСКА".
Напомним, 24 и 25 февраля закрыта станция "Деловой центр" Солнцевской линии для подготовительных работ к запуску БКЛ. Поезда с Солнцевской линии следуют через станцию "Парк Победы" на Арбатско-Покровскую ветку до станции "Партизанская".
Новая линия даст несколько новых пересадок: "Хорошевская" БКЛ - "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии, "Петровский парк" БКЛ - "Динамо" Замоскворецкой линии, а также "Шелепиха" БКЛ - Шелепиха МЦК, "Хорошевская" БКЛ - Хорошево МЦК.
Кроме того, на новых схемах и элементах навигации желтая линия частично объединена с новой Большой кольцевой.
Последние штрихи перед пуском первого участка Большой кольцевой линии метро! В понедельник, 26 февраля, сразу пять станций БКЛ - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" - примут первых пассажиров! #метро #Москва #Деловойцентр #Петровскийпарк #Шелепиха #ЦСКА #Хорошевская #строительство