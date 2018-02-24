Россия вернула себе статус инвестиционной страны

Кредитному рейтингу России с 23 февраля присвоен инвестиционный уровень от двух международных рейтинговых агентств, входящих в "большую тройку".

Чиновники не удивлены: рынок давно заметил успехи российской экономической политики, а эксперты ожидают в связи с этим приток иностранного капитала и обратное включение российских бумаг в глобальные индексы.

"Запоздалая реакция"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s минувшей ночью повысило кредитный рейтинг России (рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах) до инвестиционного уровня BBB- впервые с 2015 года (до этого стране был присвоен так называемый спекулятивный уровень BB+). Прогноз по рейтингу агентство изменило с "позитивного на "стабильный". Одновременно с этим второе крупнейшее рейтинговое агентство в мире - Fitch, которое в течение последних трех лет не опускало рейтинг России ниже инвестиционного уровня, подтвердило свою оценку (BBB- с "позитивным" прогнозом). Третье крупнейшее агентство - Moody’s - рейтинг России пока не поменяло: 26 января оно улучшило прогноз по суверенному рейтингу страны со "стабильного" до "позитивного", подтвердив уровень Ba1, который является неинвестиционным. Все три агентства в своих решениях ссылалась на хорошие макроэкономические показатели, корректировку фискальной политики и гибкий обменный курс.

Эти же факторы выделил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, отметив, что повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня - это "запоздалая реакция на успехи российской экономической политики". Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в прошлом году, заметил он в комментарии, распространенном пресс-службой МЭР.

"Фундаментальные исследования показывают, что действия рейтинговых агентств, как правило, запаздывают по сравнению с динамикой финансовых рынков. К моменту повышения рейтинга большинство информации, на основе которой принимается решение об изменении рейтинга, уже учтено рынками, - объясняет поведение рынков Татьяна Едвокимова из Нордеа банка. - В то же время взаимосвязь между рейтингами и динамикой рынков ассиметрична: рынки острее реагируют на моменты, когда страна лишается инвестиционного рейтинга, и мягче, когда вновь получает данный статус".

Капитал станет привлекательнее

"Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ (облигаций федерального займа. - Прим. ред.) ниже семи процентов по долгосрочным бумагам. Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры", - оценил Орешкин.

С этими прогнозами согласен министр финансов РФ Антон Силуанов. Он сообщил журналистам, что ожидает приток не только иностранных инвесторов в долговые бумаги, но и частного бизнеса. "Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков, и, как следствие, снижении стоимости их заимствований", - пояснил он. На рынке корпоративных и государственных облигаций активные покупки начались еще до объявления S&P о повышении рейтинга РФ. Теперь у России рейтинг инвестиционного уровня от двух агентств из трех. "В таком случае российские бумаги могут быть включены в глобальные индексы (либо их вес будет увеличен), что приведет к притоку средств нерезидентов, - солидарны с чиновниками аналитики банка "Санкт-Петербург". - Это позитивно скажется на ценах и, конечно, поддержит рубль (через приток капитала по финансовому счету платежного баланса)".

Так, например, Barclays исключил Россию из индексов валютных облигаций в феврале 2015 года, когда Moody’s вторым из агентств понизило рейтинг РФ до неинвестиционного уровня. На индексы Barclays ориентируется огромное число инвесторов: по данным Reuters, тогда сумма активов в управлении фондов составляла около двух триллионов долларов, и на тот момент вес российских облигаций в индексах был чуть менее процента. Сейчас он должен быть еще меньше.

"В случае возвращения России в категорию стран с инвестиционным рейтингом российские бумаги могут быть вновь включены и в индексы Barclays, - считают аналитики "ВТБ Капитала". - На текущих уровнях премия России к другим развивающимся странам с рейтингом BBB не выглядит слишком высокой. Однако определенный потенциал для ее сужения все же есть, и приток средств индексных фондов (в первую очередь ETF) мог бы этому способствовать. В целом мы считаем, что на текущих уровнях российские валютные суверенные облигации выглядят весьма интересно, а повышение рейтинга наверняка добавило бы им привлекательности".

От России ждут еще большего

В то же время некоторые аналитики считали, что S&P воздержится от повышения кредитного рейтинга РФ 23 февраля и сделает это позже в этом году. Например, Едвокимова из Нордеа банка указывала, что не все факторы, которые агентство указывало в качестве причин для повышения рейтинга, реализовались. Об этом же говорится в релизе Fitch, который не поднял рейтинг РФ на ступень выше, так как ждет более позитивных показателей от российской экономики.

Свое решение не повышать рейтинг, а лишь улучшить прогноз по нему, Fitch объяснило уравновешиванием разных факторов. Так, сильные макроэкономические показатели, а также здоровый баланс бюджета, устойчивые внешние финансы страны противостоят более медленному, чем ожидалось, росту экономики, геополитическим противоречиям и структурным слабостям, среди которых зависимость от цен на сырьевые товары и риски со стороны управления.