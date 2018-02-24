Силуанов назвал ожидаемым повышение рейтинга РФ до инвестиционного

Министр финансов РФ прокомментировал повышение рейтинга России до инвестиционного. "Интерес к нашей стране возрастет. Речь идет не только о вложениях в государственные активы, но и в частный бизнес.

Станет больше иностранных пенсионных фондов и страховых компаний, инвестирующих в российские облигации. Они ориентируются именно на показатели рейтинга", - заявил Антон Силуанов.

Он добавил, что доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг РФ в последние годы только увеличивалась, и сегодня иностранцы составляют около трети всех инвесторов в российские бумаги.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня BBB-.

Подчеркивается, что закрытие некоторых частных банков не отразилось на финансовой стабильности и есть признаки "восстановления кредитования". Об этом пишет ТАСС.