Сборная Канады выиграла "бронзу" на хоккейном турнире ОИ-2018

Сборная Канады выиграла бронзовые медали мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2018, проходящих в корейском Пхенчхане. В матче за третье место "кленовые листья" были сильнее команды Чехии - 6:4.

Напомним, североамериканцы стали соавторами одной из главных сенсаций Олимпиады, уступив в полуфинале сборной Германии - 3:4. Разумеется, в матче за бронзовые медали подопечные Эрика Дежардена были полны желания доказать, что то поражение было случайностью.

Уже в первом периоде канадцы забросили три шайбы. Отличились Эндрю Эббет, Крис Келли и Деррик Рой. Чехи ответили лишь одним точным броском Мартина Ружички - 1:3.

Во втором периоде соперники взяли голевую паузу, но только для того, чтобы в заключительной 20-минутке порадовать зрителей еще шестью шайбами. Эббет и Келли оформили по дублю, а Войтек Вольски после гола Яна Коваржа вроде снял вопросы о победителе - 6:2.

Однако чехи сдаваться не собирались и пустились в отчаянную погоню. В итоге им удалось лишь сократить отставание: двумя шайбами отметился Роман Червенка - 4:6.

Финал хоккейного турнира, в котором сразятся сборные России и Германии, состоится завтра.