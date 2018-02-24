Сорокалетний начинающий актер Рома Зверь разделся в своем новом клипе

Российский музыкант, а теперь еще и актер Роман "Рома Зверь" Билык приготовил поклонницам своего таланта комбо - новый клип на песню "Весело", в котором он не совсем и не всегда одет.

Видео было представлено на официальных аккаунтах группы в социальных сетях. Где "Звери", в частности, пояснили, что это - продолжение эксперимента, клип был снят и смонтирован не выходя из квартиры. "Трек был записан там же", - сказано.

По сюжету данного "селфи-видео", Роман изображает городского социопата, которому вполне комфортно наедине с самим собой.

"Зверь" совершает необходимые гигиенические процедуры, выпивает, пляшет на балконе странные танцы, смотрит телевизор и, проведя таким образом время, ложится спать.

По словам музыканта, таким образом он хотел передать "чувства и эмоции" социопата.

Ранее мы писали, что Билык дебютирует в кино - сыграет Майка Науменко, фронтмена "Зоопарка", в заранее скандальной картине Серебренникова "Лето".