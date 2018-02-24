Стала известна личность угнавшего машину на ОИ пьяного атлета

Канадским спортсменом, угнавшим автомобиль в нетрезвом виде на Олимпиаде в Южной Корее, оказался 35-летний фристайлист Дэвид Данкан. Об этом информирует портал CBC.

Вместе с Данканом преступление совершил еще и менеджер команды Вилли Райан. Кто именно управлял автомобилем, пока неизвестно. Сообщается лишь, что канадцы угнали машину, чтобы добраться до олимпийской деревни.

Также известно, что полиция Южной Кореи отпустила Данкана из-под ареста, но запретила ему покидать территорию страны. Дата судебного заседания по делу Данкана и Райана пока не установлена.