Кирилл Капризов: Особенно рад за Дацюка и Ковальчука

Кирилл, вы забили "золотой" гол в финале Олимпиады. Сами верите в то, что это случилось?



Кирилл Капризов: Главное, что выиграли, и все. А кто забил - без разницы.

Как это было, вспомните.



Кирилл Капризов: Гусь (Никита Гусев - прим. "РГ".) здорово отдал. Мне повезло где-то, наверное, и все (смеется).

Расскажите об эпизоде, когда смогли отыграться меньше чем за минуту до сирены.



Кирилл Капризов: Вчетвером играли, сняли вратаря. Слава богу, что так получилось. Сейчас уже не думаешь особо, что и как произошло. Просто порадоваться охота, и все (улыбается).

При счете 2:3 казалось, что уже все пропало. А у вас какие были ощущения?



Кирилл Капризов: Мы верили, а кто-то, значит, не верил.

Чему научились на этом турнире у Павла Дацюка, с которым играли в одном звене?



Кирилл Капризов: Многому. Посмотрите, как он играет, и по всей площадке что он творит.

Счастливы, что удалось поиграть с ним?



Кирилл Капризов: Я счастлив, что он и Илюха Ковальчук выиграли золотые медали. Конечно, вся команда, но они в особенности, потому что у них это уже пятая Олимпиада была.

Вы - олимпийский чемпион в 20 лет. К чему стремиться теперь?



Кирилл Капризов: Стремиться ко всему так же. Сейчас сезон будет продолжаться. Надо маленько отдохнуть и готовиться дальше.