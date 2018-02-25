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февраля 2018
Спорт
25.02.2018 13:03
Текст: Илья Зубко (Каннын)

Кирилл Капризов: Особенно рад за Дацюка и Ковальчука

Решающий гол в хоккейном финале Олимпиады забил 20-летний нападающий Кирилл Капризов. Он же поучаствовал в решающей атаке в концовке основного времени, когда россияне смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. Но после матча с немцами Кирилл, как обычно, скромничал.
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Кирилл, вы забили "золотой" гол в финале Олимпиады. Сами верите в то, что это случилось?

Фото: REUTERS/David W Cerny
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Кирилл Капризов: Главное, что выиграли, и все. А кто забил - без разницы.

Как это было, вспомните.

Кирилл Капризов: Гусь (Никита Гусев - прим. "РГ".) здорово отдал. Мне повезло где-то, наверное, и все (смеется).

Расскажите об эпизоде, когда смогли отыграться меньше чем за минуту до сирены.

Кирилл Капризов: Вчетвером играли, сняли вратаря. Слава богу, что так получилось. Сейчас уже не думаешь особо, что и как произошло. Просто порадоваться охота, и все (улыбается).

При счете 2:3 казалось, что уже все пропало. А у вас какие были ощущения?

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Кирилл Капризов: Мы верили, а кто-то, значит, не верил.

Чему научились на этом турнире у Павла Дацюка, с которым играли в одном звене?

Кирилл Капризов: Многому. Посмотрите, как он играет, и по всей площадке что он творит.

Счастливы, что удалось поиграть с ним?

Кирилл Капризов: Я счастлив, что он и Илюха Ковальчук выиграли золотые медали. Конечно, вся команда, но они в особенности, потому что у них это уже пятая Олимпиада была.

Вы - олимпийский чемпион в 20 лет. К чему стремиться теперь?

Кирилл Капризов: Стремиться ко всему так же. Сейчас сезон будет продолжаться. Надо маленько отдохнуть и готовиться дальше.