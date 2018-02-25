Россия - Германия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады

Сегодня российские хоккеисты сразятся с Германией за "золото" Олимпиады-2018. Решающая встреча турнира пройдет на арене "Каннын-центр".

Путевку в олимпийский финал подопечные Олега Знарка завоевали впервые за 20 лет, обыграв Чехию - 3:0. При этом единственное поражение на ОИ россияне потерпели на самом старте, уступив 2:3 Словакии. В общей сложности за пять матчей команда Знарка пропустила пять шайб и всего одну в последних трех поединках.

Немецкие хоккеисты удивили еще в четвертьфинале, когда обыграли одних из фаворитов турнира - шведов. А затем и вовсе сотворили сенсацию, одолев Канаду 4:3 и впервые в своей истории пробившись в финал ОИ.

Несмотря на достижения бундестим в этом плей-офф, букмекеры не сомневаются в победе наших хоккеистов. Одолеть три сильнейших команды подряд - задача для Германии непосильная.

Онлайн-трансляция матча Россия - Германия начнется 25 февраля в 7:10 по московскому времени.