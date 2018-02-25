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Рубрика: Власть

Косачев: Резолюция по Сирии "бьет по рукам" США

Текст: Юрий Сизов
"Резолюция и самим фактом ее принятия, и своими формулировками "бьет по рукам" Вашингтону, ищущему повод для военного вмешательства в конфликт". Никаких пассажей, дающих для этого основания, в тексте документа нет, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью ТАСС.

Как уже сообщалось, Совет Безопасности ООН в субботу после нескольких дней переговоров одобрил резолюцию с требованием без промедления прекратить боевые действия в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению. Также документ обязывает стороны "начать взаимодействовать для выполнения этого требования". Гуманитарная пауза, подчеркивается в документе, должна продолжаться не менее 30 дней и охватывать всю территорию Сирии, что позволит ООН и партнерам безопасно доставить помощь населению, а также эвакуировать тяжело больных и раненых.

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Хотя, по словам сенатора, США, как известно, особо не нуждаются в поводах и легко могут придумать их сами, например, найдя очередную "пробирку с порошком". Но в данном контексте "в случае военной атаки США и их союзников точно не получится сослаться на волю международного сообщества, выраженную в резолюции Совбеза ООН, что, конечно, раздражитель для Вашингтона и успех для самого сообщества и, очень хочется верить, для сирийцев", - подчеркнул Косачев. Кроме того, как считает глава международного комитета СФ, принятием этого документа был разрушен миф о том, что Россия якобы блокирует усилия международного сообщества.

В качестве положительного момента Косачев также отметил, что по желанию США "резолюции по Восточной Гуте" не получилось - речь в документе идет о прекращении боевых действий во всей Сирии, а также о гуманитарных проблемах во всех пострадавших регионах. Резолюция, помимо прочего, перекрыла "лазейку" для поддержки террористов Западом, так как ее действие не распространяется на военные действия против террористических организаций.

"Однозначно подтверждено возмущение Совбеза минометными обстрелами Дамаска, включая диппредставительства, то есть уже нет ситуации, в которой якобы "злые" Дамаск и Россия воюют с "мирным населением", почему-то обстреливающим из минометов столицу Сирии", - подчеркнул парламентарий.

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