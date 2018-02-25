Никита Гусев: Когда Капризов бросил, я уже знал, что это - конец

Российский нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром олимпийского хоккейного турнира. В шести матчах он набрал 12 очков (4 шайбы и 8 передач), из которых четыре пришлись на финальный матч с немцами. То есть Гусев поучаствовал абсолютно во всех голевых атаках. О которых подробно рассказал журналистам уже в чемпионской раздевалке.

Уже почувствовали, что стали олимпийским чемпионом?



Никита Гусев: Пока не особо, если честно. Очень устал. Хотелось бы чуть-чуть хотя бы отдохнуть. Думаю, после уже пойму это.

Осознаете, что в финале стали героем и спасителем?



Никита Гусев: Нет. У нас все молодцы и все сделали это дело.

Перед игрой думали, что финал легче сложится?



Никита Гусев: Я думал, что такая игра и будет, что нам будет очень тяжело и мы выиграем только за счет морально-волевых. Потому что немцы играют в такой неприятный хоккей, а все всё равно переживают. Финал есть финал.

Чувство отчаяния было, когда при счете 2:3 еще и удаление получили за две минуты до сирены?



Никита Гусев: Нет. Я знаю, что игра длится 60 минут основного времени. И мы должны были играть до последней секундочки.

Вспомните по пунктам те голевые эпизоды, в которых приняли участие.



Никита Гусев: Первый гол - я знал, что по времени уже конец периода. Игрок на меня выбежал, я увидел, что Слава (Войнов - прим. "РГ".) совершенно один по центру. Я ему отдал, он хорошо бросил. Мой первый гол - принял шайбу, увидел, что соперник поверил в то, что я буду отдавать, а вратарь при этом ближний угол не держит. Бросил, и все.

Самый драматичный гол - третий, когда сравняли меньше чем за минуту до сирены…



Никита Гусев: Ребята поборолись, мне шайба отскочила, и я сразу же понял, что надо бросать, поскольку шансов может уже не быть.

А затем - решающий гол в овертайме…



Никита Гусев: Честно - я сразу знал, что буду отдавать Капризову. Просто ждал, когда игрок уберет оттуда клюшку. И когда ему отдал, а он бросил, то уже знал, что все, это конец.

Что в этот момент почувствовали?



Никита Гусев: Это не объяснить.

Что для вас означало играть с Дацюком и какую роль он сыграл в вашем звене на протяжении всего турнира?



Никита Гусев: Паша выполнял очень большой объем работы. За нас в обороне он вообще почти все делал. Нам оставалось только впереди что-то придумывать, и он нам всегда в этом помогал. Поэтому у нас вроде неплохо получалось.