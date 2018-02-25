Общий медальный зачет Олимпиады выиграла Норвегия

Сборная Норвегии благодаря победе лыжницы Марит Бьорген в последнем виде соревновательной программы, гонке на дистанции 30 километров классическим стилем с массового старта, выиграла общекомандный зачет зимней Олимпиады-2018 по медалям. У Норвегии 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте Германия (14 + 10 + 7), на третьем - Канада (11 + 8 + 10).

Всего в горном кластере в Пхенчхане и на равнине в Канныне с 9 по 25 февраля 2018 года было разыграно 102 комплекта наград. Но сумма золотых медалей в итоговой таблице - 103. Это произошло потому, что в соревнованиях по бобслею мужских экипажей-двоек одинаковый результат показали лидеры - Канада и Германия (вручено два комплекта "золота", а "бронза" у Латвии). Есть еще один случай дележа призовых позиций - у женщин в лыжной гонке на 10 км третье место с одним временем (фиксируется с точностью до 0,1 секунды) поделили норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пярмякоски.

В общей сложности медали вручены представителям 30 стран, и это новый рекорд зимних Олимпиад (прежний - 26, фиксировался в Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014). Золотые награды получили спортсмены из 22 стран. И это тоже рекорд (прежний - 21, в Сочи-2014).

Команда "Олимпийские атлеты из России" выиграла 17 (2 + 6 + 9) медалей - и это высокий шестой результат по общему числу наград, хотя наша сборная выступала без целого ряда лидеров из различных видов спорта, не приглашенных в Пхенчхан Международным олимпийским комитетом. Среди российских спортсменов больше всего наград у лыжника Александра Большунова - четыре: три "серебра" и одна "бронза". "Золото" завоевали фигуристка Алина Загитова и мужская сборная страны по хоккею с шайбой.