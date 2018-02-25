Павел Дацюк: Была мечта, теперь нужно новую придумывать

Для капитана сборной России по хоккею Павла Дацюка "золото" Пхенчхана стало особенным. В карьере 39-летнего нападающего были победы в Кубке Стэнли, на чемпионате мира, в Кубке Гагарина. А вот титула олимпийского чемпиона не было, хотя ранее он четырежды участвовал в зимних Играх. Теперь этот пробел закрыт, и Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб". В него попадают лишь игроки, выигравшие все главные трофеи мирового хоккея.

Павел, как это было изнутри?



Павел Дацюк: Не такого, конечно, ожидали. Но слава богу, что все так закончилось. С божьей помощью все получилось.

Опишите ту атаку, в которой удалось сравнять счет за минуту до сирены?



Павел Дацюк: На скамейке, на самом деле, у всех сердце остановилось. Все ждали этого момента.

После второго гола сразу же пропустили. Расслабились, решили, что дело сделано?



Павел Дацюк: Не решили. Допустили ошибку. Может быть, чуть раскрепостились и пропустили. Главное, что все хорошо закончилось.

В чем самая главная трудность была с немцами?



Павел Дацюк: Они дисциплинированно играли, навязывали борьбу в углах, искусственно создавая большинство, к чему мы были не очень готовы. И хорошо катили в контратаки.

Вы с Гусевым и Капризовым как будто всю жизнь играли вместе. Как вам было с молодыми ребятами в звене?



Павел Дацюк: Они очень здорово открываются, читают игру и могут решить исход любой встречи. Так что у них еще все впереди.

Чего они могут добиться?



Павел Дацюк: Это будет зависеть от них. Главное, чтобы их эта медаль не остановила, а дала только больше энергии. Чтобы они стремились, работали. И тогда все у них хорошо будет.

Трудно было справляться со статусом фаворитов, когда все говорили о том, что Россия должна обязательно выигрывать?



Павел Дацюк: Это всегда довлеет над фаворитами. Вы видели, как мы с чехами начинали, и сегодня с немцами. Очень осторожно надо играть, когда такое давление.

Вы вошли в "Тройной золотой клуб", выиграв Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира. Что это значит для вас?



Павел Дацюк: Даже об этом не успел подумать, хотя вопросы и раньше задавали. Была мечта, думал только о ней, стремился. А теперь ее нет, нужно новую мечту придумывать.

Какую?



Павел Дацюк: Вот надо придумать. Жду ваши варианты (улыбается).

Олимпиада - переломный момент, после которого люди уходят из спорта…



Павел Дацюк: Подождите-подождите. Вы же будете скучать без меня и без моих интервью (смеется).

То есть на следующий сезон готовы?



Павел Дацюк: Мне надо этот еще доиграть за свою команду.

После такого олимпийского турнира как возвращаться в КХЛ?



Павел Дацюк: Надо себя заставлять. Болельщики ходят на нас, смотрят. Так, что, думаю, мы будем справляться с этим.