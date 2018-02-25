Капитан олимпийской сборной России по хоккею Павел Дацюк вошел в символический "Тройной золотой клуб". За карьеру он выигрывал Кубок Стэнли, становился чемпионом мира, а теперь добавил к этим достижениям "золото" Олимпийских игр.

Наша национальная команда впервые с 1992 года стала чемпионом Олимпиады, в Пхенчхане в драматичной борьбе вырвав победу в овертайме над немцами - 4:3. Победную шайбу забросил в большинстве Кирилл Капризов, но именно Дацюк спровоцировал немецкого форварда Патрика Раймера нарушить правила, что привело к удалению, ставшему для Германии роковым.

Дацюк 14 лет провел в НХЛ, играя за "Детройт Ред Уингз" - в составе этой команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008). А со сборной России Павел завоевал титул чемпиона мира в 2012 году. Теперь он присоединился к членам "Тройного золотого клуба", куда включают хоккеистов, выигравших за карьеру Кубок Стэнли, мировое первенство и Олимпиаду.

В этом символическом клубе 39-летний Дацюк стал седьмым россиянином. Ранее аналогичного достижения добивались Алексей Гусаров, Валерий Каменский Игорь Ларионов, Владимир Малахов, Александр Могильный и Вячеслав Фетисов.