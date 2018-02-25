Появились новые фото и видео со съемок фильма о группе Queen

Появились новые кадры и видео со съемочной площадки грядущего байопика группы Queen.
Уже не за горами тот день, когда гитарист, ученый-астрофизик и командор Ордена Британской империи Брайан Мэй, а также входивший в список самых богатых барабанщиков планеты Роджер Тейлор представят свою версию истории группы Queen под названием Bohemian Rhapsody. С корабля байопика-долгостроя уже успели сойти (каждый по разным причинам) оптимальный кандидат на роль Фредди Меркьюри комик Саша Барон Коэн ("Борат", "Бруно"), который не разделил идеи музыкантов поведать историю в духе семейной драмы, а также Дэниэл Рэдклифф, Бен Уишоу ("Парфюмер") и Доминик Купер.
@jdharm New photos from Bohemian Rhapsody movie pic.twitter.com/EKAJToiaPl— Jake (@ImMrBadGuy) February 22, 2018
Режиссерское кресло, помимо основного режиссера Брайана Сингера, пытались занять Декстер Флетчер ("Эдди "Орел"") и Том Хупер ("Отверженные").
В сценарий также было внесено немалое количество правок - к нему успели приложить руку Энтони МакКартен ("Вселенная Стивена Хокинга"), Питер Морган ("Гонка") и авторы "Али" Стивен Дж. Ривел и Кристофер Уилкинсон.
Напомним итоговый актерский состав:
- Рами Малек ("Мистер Робот" в роли Фредди Меркьюри (он же Фаррух Балсара);
- Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис") в роли барабанщика Роджера Тейлора;
- Джозеф Маццелло ("Парк Юрского периода") в роли басиста Джона Дикона;
- Гвилим Ли ("Пустая корона") в роли гитариста с докторской степенью Брайана Мэя.
『Bohemian Rhapsody』新たなライブシーンの写真公開 #movie #映画 https://t.co/0cAnakFDxa pic.twitter.com/nA9pj0zRgf— キューティー映画 cuemovie (@cue_movie) January 9, 2018
Незадолго до завершения съемок ленту настигла очередная неприятность - режиссер Брайан Сингер был уволен из-за того, что не прибыл вовремя на площадку, из-за чего недовольные продюсеры были вынуждены приостановить работу. Помимо этого, у постановщика ранее происходили конфликты с ведущим актером Рами Малеком, обвинявшим Сингера в постоянных опозданиях и не всегда профессиональном поведении. В результате завершить многострадальный байопик доверили одному из первоначальных кандидатов Декстеру Флетчеру.
Выход фильма в России запланирован на 31 января 2019 года.