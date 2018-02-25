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Появились новые фото и видео со съемок фильма о группе Queen

Новость 25.02.2018, 15:45 | Текст: Генри Достоевский

Появились новые кадры и видео со съемочной площадки грядущего байопика группы Queen.

Уже не за горами тот день, когда гитарист, ученый-астрофизик и командор Ордена Британской империи Брайан Мэй, а также входивший в список самых богатых барабанщиков планеты Роджер Тейлор представят свою версию истории группы Queen под названием Bohemian Rhapsody. С корабля байопика-долгостроя уже успели сойти (каждый по разным причинам) оптимальный кандидат на роль Фредди Меркьюри комик Саша Барон Коэн ("Борат", "Бруно"), который не разделил идеи музыкантов поведать историю в духе семейной драмы, а также Дэниэл Рэдклифф, Бен Уишоу ("Парфюмер") и Доминик Купер.

Режиссерское кресло, помимо основного режиссера Брайана Сингера, пытались занять Декстер Флетчер ("Эдди "Орел"") и Том Хупер ("Отверженные").

В сценарий также было внесено немалое количество правок - к нему успели приложить руку Энтони МакКартен ("Вселенная Стивена Хокинга"), Питер Морган ("Гонка") и авторы "Али" Стивен Дж. Ривел и Кристофер Уилкинсон.

Напомним итоговый актерский состав:

- Рами Малек ("Мистер Робот" в роли Фредди Меркьюри (он же Фаррух Балсара);

Фото: kinopoisk.ru
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- Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис") в роли барабанщика Роджера Тейлора;

- Джозеф Маццелло ("Парк Юрского периода") в роли басиста Джона Дикона;

- Гвилим Ли ("Пустая корона") в роли гитариста с докторской степенью Брайана Мэя.

Незадолго до завершения съемок ленту настигла очередная неприятность - режиссер Брайан Сингер был уволен из-за того, что не прибыл вовремя на площадку, из-за чего недовольные продюсеры были вынуждены приостановить работу. Помимо этого, у постановщика ранее происходили конфликты с ведущим актером Рами Малеком, обвинявшим Сингера в постоянных опозданиях и не всегда профессиональном поведении. В результате завершить многострадальный байопик доверили одному из первоначальных кандидатов Декстеру Флетчеру.

Выход фильма в России запланирован на 31 января 2019 года.

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