Студенты, возможно, скоро смогут пополнять свои транспортные карты через приложение, которое будет выпущено до конца года. В столице разрабатывается мобильное приложение для городских соцкарт москвича, в котором будет и транспортный функционал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед студентами Российского университета транспорта (МИИТ).

Студенты и школьники пользуются большими льготами при оплате транспорта. Так, студенческий проездной на месяц без лимита поездок на метро, монорельсе и МЦК стоит всего 380 рублей (для сравнения, обычный единый обходится всем остальным в 2684 рубля). Пополнить билет можно в билетных автоматах и кассах метро. Билет записывается на соцкарту москвича.

В то же время для пассажиров - не льготников доступно и дистанционное пополнение билетов, и проход в метро и на несколько маршрутов наземного транспорта с помощью телефона.

Как заявил мэр, отвечая на вопрос одной из студенток, сейчас дорабатывается версия мобильного приложения социальной карты для всех москвичей. После ее запуска всем горожанам, в том числе и студентам, будет доступно транспортное приложение, более удобное для использования всеми возможностями социальной карты москвича. Кроме того, через приложение будет реализован и дисконтный функционал карты москвича.

Ориентировочно релиз будет выпущен до конца года.

Приложение "Карта москвича социальная" вышло несколько лет назад, оно позволило использовать соцкарту в качестве платежного инструмента.

Собянин так же рассказал, что в Москве продолжают работать над тем, чтобы сделать дорожные реагенты более экологичными. По его словам, разработан наиболее щадящий состав, необходимый для использования в условиях интенсивного движения города: "Нам нужно, чтобы транспорт не останавливался. Если мы даже на час опаздываем на МКАД с работой с реагентами, трасса останавливается".