Разработчик рассказал о новом авианосце ВМФ России

Проект нового авианосца для ВМФ России уже разработан. Боевая эффективность корабля будет вдвое выше, чем у тяжелого аванесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

- Комплекс включает в себя непосредственно авианосец, бортовое авиакрыло и систему базирования. Стартовая система корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, а размер летной палубы - вдвое больше, чем у "Адмирала Кузнецова", - рассказал телеканалу "Звезда" начальник НИИ кораблестроения Минобороны РФ Николай Максимов.

Новый корабль сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного дозора, а в состав его авиакрыла войдет палубная версия истребителя пятого поколения Су-57. Озвученные характеристики авианосца совпадают с параметрами перспективного корабля проекта 23000 "Шторм". Он будет нести до 90 самолетов и вертолетов (на "Адмирале Кузнецове" - 50). Стартовый комплекс "Шторма" состоит из двух трамплинов и пары электромагнитных катапульт. Надстроек (островов) тоже будут две.

Согласно проекту длина авианосца 330, ширина 40, максимальная осадка 11 метров. Водоизмещение порядка 100 тысяч тонн. Силовая установка - ядерная, предположительно два реактора РИТМ-2000 (прежде их испытают на ледоколе нового поколения "Арктика"). Авианосец получит ледовый класс для работы за Полярным кругом.

Проект "Шторма" разработан Крыловским государственным научно-исследовательским центром в Санкт-Петербурге. Макет корабля впервые показали публике на форуме "Армия-2015". Год спустя замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что контракт на строительство авианосца может быть заключен в 2025 году. По мнению специалистов, на создание корабля уйдет 8-9 лет.