Россия и Беларусь проведут консультации по молоку

На завтра запланирована встреча представителей Россельхознадзора с коллегами из Беларуси по поводу поставок молочной продукции на российский рынок. А пока с 26 февраля российская сторона временно ввела ограничения на часть белорусского импорта.

Кроме молока, под запрет попадают все виды сливок, сгущенные и сухие, а также сыворотка и концентрат молочного белка. Но он не касается молока в потребительской упаковке.

В Россельхознадзоре сообщили, что ограничения вводятся как минимум до проведения переговоров с ветеринарной службой Беларуси и урегулированием ситуации с обеспечением безопасности молочной продукции. В ведомстве пояснили, что запрет связан с продолжающимся поступлением небезопасных продуктов. По его данным, в 2017 году 63 процента нарушений ветеринарно-санитарных норм белорусскими производителями пришлось именно на молочную продукцию. При этом доля продукции с остатками запрещенных и вредных веществ составила 55,6 процента.

С начала этого года Россельхознадзор выявил уже 32 случая нарушений по молочной продукции из Беларуси, 65,6 процента продукции - с остатками запрещенных и вредных веществ. В ответ первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Маринич в беседе с РИА Новости заявил, что причины закрытия экспорта в РФ неизвестны. И отметил, что здесь существуют определенные международные процедуры.

Беларусь - крупнейший импортер молочной продукции в Россию. Объем поставок составляет почти 80 процентов от общего объема импорта. Максимальная доля зафиксирована в таких товарных категориях, как творог (99 процентов), кисломолочная продукция (94 процента), молоко и сливки питьевые (92 процента). В то же время по итогам 2017 года производство сырого молока в России составило 17,8 миллиона тонн. Это на 3,5 процента больше уровня 2016 года. С такими показателями мы закрываем 82 процента от общей потребности в молоке. Все остальное компенсируется за счет импорта, который составляет примерно 7,5 миллиона тонн. За последние четыре года доля привозной "молочки" сократилась на 20 процентов.

Среди нарушений по молочке в этом году 65 процентов продукции - с остатками вредных веществ

"Сейчас образовался профицит продукции и ее рекордные запасы на складах", - объясняет председатель правления "Союзмолоко" Андрей Даниленко. По его мнению, ситуация с нынешним эмбарго не скажется на рынке. "Говорить о возможном дефиците точно не стоит", - уверен Даниленко. Он также подчеркнул, что "Союзмолоко" не обладает данными и результатами исследований, подтверждающими нарушения со стороны Беларуси. Однако собеседник "РГ" выразил уверенность, что совместный диалог поможет решить возникшую проблему.

Россельхознадзор не первый раз выдвигает претензии к белорусскому молоку. Год назад вводились ограничения на импорт молочной продукции с нескольких белорусских предприятий. Запрет коснулся поставок сухого молока, сыра и масла, продукции с остатками антибиотиков.

Впрочем, и в отношении внутренних производителей российская ветеринарная служба тоже регулярно проводит различные ограничения. Год назад вступило в силу решение Россельхознадзора о присвоении регионам статусов по болезням животных. Тогда были наложены ограничения на поставки сырого молока в соседние регионы из Татарстана, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Ульяновской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые получили статус неблагополучных по сибирской язве.