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Рубрика: Авто

Умер создатель "Нивы" и "восьмерки" Георгий Мирзоев

Текст: Юрий Зубко
Фото: Никитин Николай/Фотохроника ТАСС Фото: Никитин Николай/Фотохроника ТАСС
Фото: Никитин Николай/Фотохроника ТАСС

Бывший главный конструктор АвтоВАЗа Георгий Мирзоев умер в возрасте 83 лет в Москве.

Должность главного конструктора предприятия Георгий Мирзоев занимал с 1976 по 1998 год. Под его руководством разработали и выпустили первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108, пошли в серию ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2105. Кроме того, при его участии стартовали проекты Lada Kalina и Lada Priora.

Уже покинув свой пост, Мирзоев работал над проектом автомобиля на топливных элементах "ЛАДА Антел".

В последние годы конструктор занимался разработкой машин на альтернативных видах топлива. Мирзоев - автор научных трудов по теории, конструкции и расчету автомобиля. 

АвтоВАЗ сообщил, что предприятие возьмет на себя расходы, связанные с погребальной церемонией.

"Завод выражает свои самые глубокие соболезнования родственникам и близким и окажет необходимую помощь в организации прощания с Мирзоевым", - об этом "РГ" рассказали в пресс-центре предприятия.

Напомним, что в прошлом году Lada 4x4 ("Нива") отметила 40-летие. 

Полноприводная Lada представлена на рынке с 1977 года, является самым популярным внедорожником в стране и считается "иконой" в модельном ряду бренда.

Всего за время производства АвтоВАЗ выпустил более 2,5 млн внедорожников Lada 4x4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.

#Lada