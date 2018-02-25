В США двое подростков угрожали напасть на школы

Власти америкнаской Флориды задержали двух подростков, которые выступали с угрозами в адрес местных школ. Об этом сообщает ТАСС.

В Бойнтон-Бич был взят под стражу 14-летний школьник, который рассказал о планах совершить нападение на школу. Ученик продемонстрировал друзьям в видеочате оружие, которое собирался использовать. В доме злоумышленника были найдены и изъяты пневматические пистолет и винтовка.

На северо-востоке Флориды арестовали еще одного школьника, который через социальные сети рассылал угрозы в адрес местного учебного заведения.

В школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины, расстрелял 17 человек. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.