Василий Кошечкин: Накануне приснилось, что мы наденем золотые медали

Вратарь российской сборной Василий Кошечкин весь олимпийский турнир не общался с журналистами. При этом показывал игру такого качества, что вошел в символическую сборную. Только в чемпионской раздевалке Василий наконец ответил на несколько наших вопросов.

Василий, что ощущает человек в лучший миг карьеры, став олимпийским чемпионом?



Василий Кошечкин: Исполнилась моя мечта детства. Это не описать словами. Счастье было на льду, счастье было выиграть со своей командой, со своей семьей, которая поддерживала меня на трибуне.

Какой момент был самый сложный лично для вас в финале?



Василий Кошечкин: Самое сложное - когда было мало бросков. Постоянно был не в игре, приходилось очень тяжело. Было много мыслей в голове, и концентрировался на них, а не на игре.

Два матча вы сыграли на ноль. Насколько в этом помогала команда?



Василий Кошечкин: Ребята молодцы. Всем спасибо. Мы - одна дружная семья, друг за друга. Что и показал этот финал.

Трудно было сохранить эмоциональное равновесие после первой пропущенной шайбы?



Василий Кошечкин: Дело было в другом - в том, что они практически не бросали по воротам, и я был без игры. Это мешало. Лезли в голову мысли о том, что это последняя игра. Поэтому концовочка чуть-чуть неудачная получилась. Спасибо ребятам, они мне помогли.

Когда пропустили третью шайбу, а потом еще и удаление получили - о чем подумали?



Василий Кошечкин: Я вообще ничего не думал. Думал о том, что мы все равно выиграем.

Ни на секунду не сомневались?



Василий Кошечкин: Мне приснился накануне сон, что мы наденем золотые медали. Поэтому я был уверен.

Вы сказали, что это была мечта детства. Как вы мечтали?



Василий Кошечкин: Я очень любил в детстве смотреть хоккей. Смотрел на наших олимпийских чемпионов и хотел им стать. И вот я им стал.