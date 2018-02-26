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26.02.2018 14:36
Рубрика: Власть

Лавров озвучил условия для начала реального перемирия в Сирии

Текст: Станислав Хамдохов
Перемирие в Сирии в соответствии с принятой 24 февраля резолюцией СБ ООН вступит в силу, когда все действующие "на земле" стороны договорятся о порядке его ввода. Любые интерпретации положений резолюции невозможны, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В минувшую субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все противоборствующие стороны в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей сирийской территории.

Фото: depositphotos.com
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Предполагается, что это позволит безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых.

"Во-первых, резолюция, которая была принята и получила номер 2401, она очень четко излагает, каким образом предлагаемое перемирие для целей доставки гуманитарной помощи может быть запущено. Это перемирие начнется, когда все стороны на земле, как это резолюция подчеркивает, договорятся о том, как его ввести с тем, чтобы прекращение огня было полным, всеобъемлющим, по всей территории Сирии", - сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

"Здесь какие-то интерпретации едва ли возможны, так же как невозможны интерпретации в отношении того, на кого распространяется предлагаемый режим прекращения боевых действий - он никоим образом не касается тех акций, которые проводит сирийское правительство при поддержке РФ против всех террористических группировок", - подчеркнул глава российского МИД.

Лавров напомнил, что такими террористическими организациями в Сирии являются ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а также "все те, кто с ними сотрудничает".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Глава российской дипломатии также указал на то обстоятельство, что в Восточной Гуте и в провинции Идлиб ряд стркутур, "которые позиционируются их западными партнерами и покровителями как умеренные", такие как "Ахрар аш-Шам", "Джеиш аль-Ислам" (обе запрещены в России), сотрудничают с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусрой", входящей в соответствующий список Совбеза ООН.

"Это обстоятельство делает партнеров "Джебхат ан-Нусры" тоже незащищенными тем режимом, который должен быть установлен, режимом прекращения огня. Они тоже подлежат легитимным действиям сирийских вооруженных сил и всех тех, кто поддерживает сирийскую армию", - отметил Лавров.

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