Компания Samsung представила две новые модели смартфонов

Корпорация Samsung представила два новых флагманских смартфона: Samsung Galaxy S9 и S9+. В России их можно будет купить с 16 марта. Стоимость первого составит 60 тысяч рублей, а второго - от 67 тысяч до 75 тысяч (зависит от объема памяти). Гаджеты будут представлены в трех цветах: "черный бриллиант", "титан" и "ультрафиолет", сообщает ТАСС.

От предыдущего поколения флагманов дизайн новых смартфонов отличается только тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что решает проблему загрязнения объектива.

У Samsung Galaxy S9 диагональ дисплея 5,8 дюйма, у модели S9+ она чуть больше - 6,2.

Новинки оснащены 8-ядерным процессором, получили улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом замедленной съемки и высокой чувствительностью.

Также необходимо добавить, что новые смартфоны Samsung поддерживают три способа биометрической аутентификации - по радужной оболочке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц.

И еще одна интересная деталь: встроенный в гаджеты оптический сенсор позволяет осуществлять контроль состояния здоровья пользователя, в том числе следить за нагрузкой на сердце.