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26.02.2018 00:24
Рубрика: Digital

Компания Samsung представила две новые модели смартфонов

Корпорация Samsung представила два новых флагманских смартфона: Samsung Galaxy S9 и S9+. В России их можно будет купить с 16 марта. Стоимость первого составит 60 тысяч рублей, а второго - от 67 тысяч до 75 тысяч (зависит от объема памяти). Гаджеты будут представлены в трех цветах: "черный бриллиант", "титан" и "ультрафиолет", сообщает ТАСС.

Фото: depositphotos.com
В России обрушились цены на дешевые смартфоны Samsung

От предыдущего поколения флагманов дизайн новых смартфонов отличается только тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что решает проблему загрязнения объектива.

У Samsung Galaxy S9 диагональ дисплея 5,8 дюйма, у модели S9+ она чуть больше - 6,2.

Новинки оснащены 8-ядерным процессором, получили улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом замедленной съемки и высокой чувствительностью.

Также необходимо добавить, что новые смартфоны Samsung поддерживают три способа биометрической аутентификации - по радужной оболочке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц.

И еще одна интересная деталь: встроенный в гаджеты оптический сенсор позволяет осуществлять контроль состояния здоровья пользователя, в том числе следить за нагрузкой на сердце.

Фото: ASSOCIATED PRESS/Manu Fernandez

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