Отца экс-полковника Захарченко оставили под стражей

Сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Виктору Захарченко - отцу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Громкое дело сына, в квартире сестры которого нашли почти 9 миллиардов рублей в разной валюте, расследуется отдельно.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, срок ареста продлен до 30 марта.

Напомним, в деле о растрате 4 миллионов рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство" есть еще один фигурант - советник председателя правления ББР Банка Владимир Корьевкин.

Он тоже останется под стражей до 30 марта.

Уголовное дело о растрате было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР - банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "МИА" Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске.

По версии следствия, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего для этого образования и опыта. С июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячно зарплату в размере около 150 тысяч рублей, чем причинил банку ущерб на 1,5 миллиона рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за его фиктивную работу.