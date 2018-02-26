Отца экс-полковника Захарченко оставили под стражей

Новости

СМИ: Звезда индийского кино утонула в ванне на свадьбе 16:23
Ученые назвали спасающие от депрессии продукты 16:23
В Ростове придумали антивандальные пломбы для счетчиков 16:19
Путин обсудит с Курцем вопросы экономики и энергетики 16:17
Смытая в море актриса рассказала, как к ней приставали 16:15
Сибиряк проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров 16:13
Фильм "Горе-творец" покажут на большом экране в трех городах России 16:12
"Лужники" и "Санкт-Петербург" вошли в топ-10 лучших стадионов года 15:58
В Перми СК начал проверку схода с рельсов 14 вагонов 15:50
Из-за массового ДТП ограничено движение на Ленинградском проспекте 15:47
Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине 15:45
В Самарской области силовики предотвратили теракт 15:40
Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта "Миротворец" 15:36
Студент из Нижнего Новгорода научил смартфон ставить диагноз 15:30
В Аргентине начали сбор средств на поиск пропавшей подлодки 15:17
Вертолет эвакуировал ребенка с массового ДТП в центре Москвы 15:12
Белорусские сенаторы обсудили с Григорием Рапотой новые союзные проекты 15:10
В метро начали раздавать значки для беременных пассажирок 15:08
В Череповце предложили увековечить местных чемпионов ОИ-2018 15:05
Опрос: Выбираем самое запоминающееся спортивное событие Олимпиады 15:05
Лавров: Россия готова возобновить все каналы сотрудничества с Европой 14:59
Пять человек погибли при крушении судна в Китае 14:44
В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме 14:44
В Крыму увеличится число пляжей 14:41
СК раскрыл хищение 400 млн при строительстве космодрома Восточный 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
26.02.2018 15:15
Рубрика: Происшествия

Отца экс-полковника Захарченко оставили под стражей

Текст: Владимир Полетаев
Сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Виктору Захарченко - отцу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Громкое дело сына, в квартире сестры которого нашли почти 9 миллиардов рублей в разной валюте, расследуется отдельно.
Фото: Максим Григорьев / ТАСС Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, срок ареста продлен до 30 марта.

Напомним, в деле о растрате 4 миллионов рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство" есть еще один фигурант - советник председателя правления ББР Банка Владимир Корьевкин.

Он тоже останется под стражей до 30 марта.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Еще 58 млн рублей арестовали по делу полковника Дмитрия Захарченко

Уголовное дело о растрате было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР - банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "МИА" Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске.

По версии следствия, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего для этого образования и опыта. С июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячно зарплату в размере около 150 тысяч рублей, чем причинил банку ущерб на 1,5 миллиона рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за его фиктивную работу.

Главное сегодня

Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине
Песков: Террористы в Восточной Гуте держат население в заложниках
Комитет СФ подготовит заявление в связи с законом о реинтеграции Донбасса
Американцы разочарованы результатами своих спортсменов на Олимпиаде
Рогозин: Санкции Запада - это показатель мощи России