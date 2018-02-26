Песков рассказал о задачах Послания Федеральному собранию

Задачи, которые будут поставлены в Послании Федеральному собранию, возможно, попадут в указы президента, но не исключена и другая форма оформления.

Первого марта Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию. "И конечно, это конституционная обязанность президента, он будет оглашать его в качестве президента", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но поскольку одновременно он - кандидат в ходе электоральной кампании, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина, это неизбежно", - продолжил представитель Кремля. "Поэтому, разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения", - добавил он, отвечая на вопрос, будут ли новые "майские указы", как об этом писали журналисты. "В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности", - подтвердил Песков.

"Существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров и целевых параметров. Один из способов - президентские указы. Конечно, такая возможность рассматривается, но вместе с тем, будут ли это президентские указы, или иная форма юридического оформления - это решение, безусловно, будет принимать президент РФ", - заключил пресс-секретарь главы государства.