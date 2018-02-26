Песков: Террористы в Восточной Гуте держат население в заложниках

Террористы в Восточной Гуте держат население в заложниках, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне лидеры России, Франции и Германии по телефону обсуждали ситуацию в Сирии, в Восточной Гуте. "Ситуация в Сирии, действительно, обсуждалась. Она вызывает крайнюю обеспокоенность", - подтвердил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Террористы, которые находятся в Восточной Гуте, не складывают оружие, они держат местное население в заложниках", - сказал Песков.

"Кроме того, я призываю вас обратить внимание на предупреждение, которое было озвучено по линии нашего министерства обороны, о том, что имеющиеся данные говорят о возможности использования химических веществ в качестве провокаций со стороны террористов, которые укрываются в Восточной Гуте, поэтому ситуация остается весьма напряженной", - заключил представитель Кремля.