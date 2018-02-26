Посол РФ в Лондоне обсудит с замглавы МИД королевства ситуацию в Сирии

Посол России в Лондоне Александр Яковенко обсудит с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом ситуацию в Сирии. Как передает РИА Новости со ссылкой на диписточник, встреча намечена на 27 февраля. Как уточняет ТАСС, речь пойдет о происходящем в Восточной Гуте - пригороде Дамаска, где по данным ООН, боевики удерживают сотни заложников, среди которых женщины и дети.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригласил Яковенко в министерство, чтобы узнать о российских планах по реализации резолюции 2401 по Сирии.

Резолюция СБ ООН призывает все стороны "без промедления прекратить столкновения" и обеспечить длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это позволит безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых.

В документе также отмечены усилия России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса.