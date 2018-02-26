Представлены смартфоны Samsung Galaxy S9, названа цена в России

Компания Samsung официально анонсировала два новых флагманских смартфона, получивших названия Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Новинки отличаются наличием более продвинутой по сравнению с другими моделями камеры. Она поддерживает режим "сверхзамедленной" съемки и имеет объектив с двойной диафрагмой.

В режиме slow-motion запись видео осуществляется со скоростью 960 кадров в секунду. Отметим, что с аналогичной частотой умеет записывать ролики и новые смартфоны Sony серии Xperia XZ. Кроме того, аппарат может самостоятельно начинать запись видео - достаточно, чтобы в кадр попал движущийся объект, когда запущено приложение камеры.

Камера поддерживает двойную апертуру (F1.5-F2.4), что позволяет ей автоматически адаптироваться к условиям яркого или, наоборот, недостаточного освещения, утверждают в Samsung. Объектив поддерживает оптическую стабилизацию, а "большая" версия S9+ оснащена дополнительным широкоугольным объективом.

Еще одним нововведением стали так называемые селфимоджи - эмоджи, внешне похожие на самих пользователей. Для создания таких картинок смартфон сканирует лицо пользователя и генерирует картинку на основе полученных данных. Получившееся виртуальное лицо может двигаться - например, подмигивать или кивать.

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Базовая версия Samsung Galaxy S9 имеет 5,8-дюймовый безрамочный экран с разрешением 2960x1440 точек и соотношением сторон 18:9. Galaxy S9+ оснащен 6,2-дюймовым экраном с аналогичным разрешением. В качестве процессора используется фирменный чип Samsung Exynos 9810.

Продажи новинок стартуют в России 16 марта. Младшая версия обойдется в 59990 рублей, старшая в 69990 рублей. Смартфоны будут доступны в трех цветах корпуса - титан, черный бриллиант и ультрафиолет.