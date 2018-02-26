Путин обсудит с Курцем вопросы экономики и энергетики

В Кремля объявили повестку переговоров президента России и Федерального канцлера Австрийской Республики.

Напомним, что Владимир Путин встретится с Себастьяном Курцем, который приезжает в Россию с рабочим визитом, 28 февраля.

Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности, в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

"Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее "РГ" уже писала о готовящихся переговорах.