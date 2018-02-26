В метро начали раздавать значки для беременных пассажирок

С сегодняшнего дня на стойках "Живое общение" Московского метрополитена любая беременная пассажирка может получить специальный значок с просьбой уступить место.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе метро, значки выдаются без каких-либо справок, подтверждающих беременность. Также никаких санкций не будет приниматься в адрес пассажиров, проигнорировавших просьбу уступить место будущей маме.

"В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы как никто другие нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место, - отметил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. - Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию".

Сами беременные восприняли новшество с большим воодушевлением. "В первом триместре, когда живота еще совсем не видно, я чувствовала себя очень плохо в метро, все время теряла сознание, - рассказала "РГ" будущая мама Маргарита Полякова. - Но не будешь же каждый раз объяснять пассажирам, что ты ждешь ребенка и тебе надо сесть, тем более, что доказывать особенно нечем. А значок яркий, его видно, сразу все понятно".

Пока что значки будут раздавать в качестве эксперимента, если акция получит положительный отклик, то возможно, ее сделают постоянной.

Напомним, несколько лет назад в поездах метро стали просить уступать места беременным и в дежурных объявлениях в вагонах.

Аналогичные социальные кампании прошли в метрополитенах Лондона и Нью-Йорка.

Значки выдают на инфостойках на станциях "Площадь Революции", "Александровский сад", "Пушкинская", "Баррикадная", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская" Кольцевой линии, "Курская" Кольцевой линии, "Белорусская" Кольцевой линии, "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Сретенский бульвар".

Также стойки "Живое общение" работают на 5 станциях МЦК: "Лужники", "Площадь Гагарина", "Деловой Центр", "Кутузовская", "Шелепиха".