В Омске глухонемого убили из-за неверно понятого жеста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Калачинского района. Она подозревается в убийстве глухонемого соседа.

Инцидент произошел в селе Сергеевка 24 февраля. По версии следствия, между 36-летним инвалидом и супругами, проживающими по соседству, произошла ссора.

- Глухонемой жестом попросил закурить, но выпившему соседу показалось, что жест носил оскорбительный характер, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Конфликт перерос в драку. Мужчины упали на землю и продолжили борьбу. В этот момент на выручку одному из них бросилась его гражданская жена. Заступаясь за сожителя, она нанесла соседу несколько ударов по голове мясорубкой, с которой шла к родственникам. Глухонемой получил тяжелую травму и скончался в больнице.

Подозреваемая задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".