На этап КМ по биатлону в Тюмени продано более 21 тысячи билетов

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени вызвал ажиотаж среди болельщиков. Как сообщает Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", на событие реализовано уже более 21 тысячи билетов.

"Мы принимаем заявки на участие в Кубке мира, на данный момент заявки подали федерации биатлона 29 стран. Болельщики приобрели более 21 тыс. билетов", - приводит слова представителя организации ТАСС.

Этап пройдет с 22 по 25 марта. Решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить этот этап в календаре вызвало негативную реакцию ряда стран - Канада, США и Чехия не захотели отправлять своих спортсменов в Тюмень. Однако глава IBU Андерс Бессеберг, не допуская возражений, назвал решение провести этап на российской лыжне верным.

С ним солидарен пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который поддержал проведение соревнований в Тюмени. Представители других стран также не намерены игнорировать российский этап.