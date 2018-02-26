Составлен рейтинг самых популярных иномарок у россиян

По состоянию на начало нынешнего года самой распространенной иномаркой в России является Ford Focus - насчитывается 715 тысяч экземпляров этой модели.

Как информирует "Автостат", на втором месте с показателем в 699 тысяч экземпляров расположилась Toyota Corolla. В тройку лидеров также вошел Hyundai Solaris - в России зарегистрировано 674 тысячи таких автомобилей.

На четвертой позиции Kia Rio - парк этих корейских "бюджетников" насчитывает 653,7 тысячи штук. Замыкает первую пятерку Renault Logan, разошедшийся тиражом в 639 тысяч экземпляров.

В топ-10 также вошли Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

Аналитики отметили, что всего на начало года насчитывалось 26 миллионов автомобилей иностранного производства, что составляет около 61 процента от всего российского парка легковых машин.

Напомним, что самой распространенной автомобильной маркой в России по итогам 2017 года стала российская Lada, на которую приходится аж 33% от всего количества машин в стране, а это 13,87 млн экземпляров.

Кстати, не так давно был составлен рейтинг автопроизводителей, получивших наибольшую выручку на российском рынке в прошлом году. На первом месте, как и ожидалось, оказалась Toyota. Японский производитель продал машин на 217 миллиардов рублей, что на 2,5 меньше чем в предыдущем году.