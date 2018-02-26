СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
9-25
февраля 2018
Новости проекта
Путин встретится с олимпийцами на этой неделе 13:20
Американцы разочарованы результатами своих спортсменов на Олимпиаде 11:12
Чешская спортсменка завоевала "золото" Игр в двух разных видах спорта 25.02.2018
Большунов и Ларьков стали призерами Игр-2018 в гонке на 50 километров 25.02.2018
Российские хоккеисты поставили золотую олимпийскую точку 25.02.2018
Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде 25.02.2018
Большунову и Ларькову вручили награды на церемонии закрытия Игр 25.02.2018
Сборная России по футболу поздравила хоккеистов с победой на Олимпиаде 25.02.2018
Общий медальный зачет Олимпиады выиграла Норвегия 25.02.2018
Медведев поздравил российских хоккеистов c "золотом" ОИ-2018 25.02.2018
Лыжница Бьорген побила свой же рекорд по числу медалей на зимних Играх 25.02.2018
Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира ОИ-2018 25.02.2018
Спорт
26.02.2018 13:54
Текст: Кира Латухина

В Кремле назвали успешным выступление россиян на Олимпиаде

В Кремле отметили успех российских спортсменов на зимних Играх в Пхенчхане.

"Для российского спорта все-таки главные показатели - медали. И с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американцы разочарованы результатами своих спортсменов на Олимпиаде

"И вы знаете, какой резонанс в нашей стране вызвали те золотые медали, которые получили наши спортсмены, то национальное воодушевление, свидетелями которого мы все были", - отметил представитель Кремля.

"Наверное, это лучшая оценка того, что считается приоритетным. Приоритетным считается успех на Олимпиаде, успешное выступление", - подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос, можно ли назвать утратой для российского спорта запрет МОК российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

Наши олимпийцы выиграли две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
 