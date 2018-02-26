В Кремле назвали успешным выступление россиян на Олимпиаде

В Кремле отметили успех российских спортсменов на зимних Играх в Пхенчхане.

"Для российского спорта все-таки главные показатели - медали. И с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И вы знаете, какой резонанс в нашей стране вызвали те золотые медали, которые получили наши спортсмены, то национальное воодушевление, свидетелями которого мы все были", - отметил представитель Кремля.

"Наверное, это лучшая оценка того, что считается приоритетным. Приоритетным считается успех на Олимпиаде, успешное выступление", - подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос, можно ли назвать утратой для российского спорта запрет МОК российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

Наши олимпийцы выиграли две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

