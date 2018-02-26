Вузы США решили не наказывать участвующих в демонстрациях студентов

Престижные американские университеты пообещали не наказывать студентов, участвующих в демонстрациях с призывами ужесточить контроль над оборотом оружия в США.

Массовые акции протеста прошли во многих штатах после трагедии в одной из школ Флориды, где 14 февраля бывший ученик расстрелял учащихся и преподавателей. Жертвами бойни стали 17 человек. Несколько учебных заведений в городах, где сильны консервативные настроения, предупредили студентов, что, если те будут принимать участие в митингах, их ждет наказание вплоть до отчисления.

Однако позже около 50 престижных американских университетов решили поддержать юных демонстрантов, заявив, что студентам не грозят никакие меры пресечения и они могут продолжать выражать свое мнение, участвуя в мирных акциях протеста.

ТАСС напоминает, что огонь в школе Паркленда открыл 19-летний Николас Круз. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. Злоумышленник смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.